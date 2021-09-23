HP تكشف عن حاسوب جديد بشاشة مقاس 16 بوصة

أزاحت شركة HP الأمريكية الستار عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Specter X360.

ويعمل الحاسوب الجديد Intel Core i7 CPU، وكرت شاشة Intel Evo، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الأمريكية حاسوبها الجديد بشاشة OLED مقاس 16 بوصة، ودقة عرض 3072 × 1920 بيكسل، وجودة عرض 4K، وستدعم الشاشة معايير VES للون الأسود بنسبة 100%، وتضمّ الشاشة كاميرا بدقة 5 ميغا بيكسل تدعم تقنية Windows Hello.

وستأتي الذاكرة الداخلية في هذا الحاسوب بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها إلى 16 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية قوية تجعله يعمل لمدة 17 ساعة، مكبرات صوتية B&O رباعية، واي فاي، منفذي Thunderbolt 4 بسرعة 40 غيغا بايت في الثانية، مدخل USB، منفذ HDMI، ومنفذ USB-C، بالإضافة لمنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستُطلق الحاسوب الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 1.639 دولارًا أمريكيً

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