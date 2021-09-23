امرأة هولندية تنجو من الموت تحت قطار سريع بأعجوبة

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لامرأة هولندية نجت من الموت دهسًا تحت قطار سريعٍ بأعجوبة.

حيث قامت المرأة المسنة بعبور الحاجز الخاص بتوقف السيارات قبل لحظاتٍ من مرور القطار، ورغم وجود إشارات تحذيرية، قبل أن تقوم بمخاطرة عندما عادت وعبرت بشكلٍ مفاجئ، وقبل أجزاء من الثانية من مرور القطار.

وأثار تصرف المرأة استغراب شركة تشغيل القطارات الهولندية، برو ريل، التي نشرت الفيديو كنوع من التحذير.

وقال أحد المسؤولين في الشركة إنّ سائق القطار كان عاجزًا عن التوقف؛ لأنّ المسافة قصيرة للغاية، وأشار إلى أنّهم لم يعرفوا هوية المرأة، أو الأسباب التي دفعتها للقيام بمثل هذه المخاطرة.

يُذكر أنّ تصرف المرأة أثار استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بفرض غرامة مالية عليها.

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