هواتف ايفون 13 و ايفون 13 برو – اختبار عمر البطارية!

قبل أيام تناولنا الحديث عن بطارية هواتف ايفون 13 (الإصدارات الأربعة) من منظور شركة ابل والتي ذكرت بشكل واضح أن هناك تحسناً كبيراً في أداء و عمر البطارية.

موقع Tom’s Guide حصل مبكراً على الإصدارات الأربعة من هواتف ايفون 13 ( ايفون 13 / ميني / برو / برو ماكس ) وقام باختبار البطارية في كل منها وقارنها بالإصدارات السابقة لهواتف ايفون 12.

وفقاً لأبل، هواتف ايفون 13 ميني / برو عمر البطارية فيها أطول بساعة ونصف بالمقارنة مع هواتف ايفون 12 ميني / برو، وعمر البطارية في هواتف ايفون 13 / برو ماكس أطول بساعتين ونصف بالمقارنة مع هواتف ايفون 12 / برو ماكس.

موقع Tom’s Guide نشر نتائج اختبار عمر البطارية وقد جاءت مختلفة نوعاً ما عما ذكرته ابل، لكنها بشكل عام أظهرت تحسناً ملحوظاً في عمر البطارية بنسب متفاوتة بين كل إصدار وآخر.

نتائج اختبار البطارية في هواتف ايفون 13

ايفون 13 برو ماكس: 12 ساعة و 16 دقيقة

ايفون 12 برو ماكس: 10 ساعات و 53 دقيقة

ايفون 13 برو: 11 ساعة و 42 دقيقة

ايفون 12 برو: 9 ساعات و 6 دقائق

ايفون 13: 10 ساعات و 53 دقيقة

ايفون 12: 8 ساعات و 25 دقيقة

ايفون 13 ميني: 8 ساعات و 41 دقيقة

ايفون 12 ميني: 7 ساعات و 28 دقيقة

التحسن الأكبر كما نرى يؤول إلى هواتف ايفون 13 / برو مع تحسن في عمر البطارية بنحو الساعتين ونصف.

ايفون 13 برو ماكس هو الايفون ذو عمر البطارية الأكبر حيث يتجاوز عمر البطارية فيه 12 ساعة من الاستخدام.

ايفون 13 ميني على الجانب الآخر هو الإصدار الأقل في سعة وعمر البطارية، وبرغم تحسين البطارية بما يفوق الساعة مقارنة بالإصدار السابق لا يزال عمر البطارية فيه متوسطاً بنحو 8 ساعات و 40 دقيقة.

بخلاف ايفون 13 ميني، تبدو هواتف ايفون 13 أفضل في عمر البطارية من هواتف سامسونج جالكسي S21 و S21 بلس في حين أن هاتف جالكسي S21 ألترا يقدم أداءً تنافسياً للبطارية بـ 11 ساعة ونصف تقريباً.