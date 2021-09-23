أمريكية بعمر 100 تدخل موسوعة “غينيس” والسبب رفع الأثقال

سطرت الأمريكية إيديث مورواي تراينا البالغة من العمر 100 عام اسمها في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما باتت أقدم رافع أثقال في العالم.

وتمكنت الجدة الأمريكية من رفع 68 كيلوغرامًا أمام خبراء موسوعة “غينيس”، وقالت إنّها بدأت بممارسة رياضة رفع الأثقال في سن 91 عامًا، وأشارت إلى أنّها كانت مترددةً في البداية قبل أن تنضمّ إلى إحدى صديقاتها في ممارسة تمارين تقي من هشاشة العظام، وتنتقل بعدها لرياضة رفع الأثقال.

وأكدّت “إيديث” أنّها لا تتبع نظامًا غذائيًا محددًا، ولا تتناول أي مكملات غذائية.

إنجاز المرأة الأمريكية المسنة؛ حظي بإعجاب رواد مواقع الإنترنت، الذين أبدوا إعجابهم بإصرار وإرادة المرأة المسنّة على الحياة رغم تقدمها في السنّ.

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