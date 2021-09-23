ريهام سعيد تكشف عن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة المصرية ريهام سعيد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت صورةً على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها ذراعها، وبداخلها الجهاز المخصص للحقن بالمحاليل، وظهرت في الصورة بطاقة المريض التي تحمل اسمها.

وقالت الفنانة المصرية إنّها اكتشفت إصابتها بالمرض قبل أسبوعيْن، وأنّها داخل الحجر في المستشفى؛ لأنّ الفيروس ألحق أذى كبيرًا برئتها.

وحمدت ريهام سعيد، الله سبحانه وتعالى، وتمنت حسن الخاتمة، وطلبت من عشاقها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

يُذكر أنّ الفنانة المصرية أعلنت في يوليو الماضي عن إصابتها بمرض السكري، وقالت إنّها تحمل نفسها مسؤولية الإصابة بالمرض؛ وذلك لأنّها حمّلت نفسها فوق طاقتها.

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