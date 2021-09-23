Rogbid الصينية تكشف عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة

رفعت شركة Rogbid الصينية النقاب عن ساعة جديدة بمواصفات متطورة ومميزة أطلقت عليها Air.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج SC9832، ونظام تشغيل غوغل أندرويد الإصدار 9.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة لمسية مقاس 1.75 بوصة ودقة وضوح 320 × 385 بيكسل.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة تتراوح ما بين 16 و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتَتراوح ما بين 1،2،4 غيغا بايت.

وقالت الشركة الصينية إنّ ساعتها الجديدة ستأتي بأبعاد 50 × 14 ملم، وسمك 15 ملم، وتحتوي على مودم LTE يساعد على إجراء المكالمات، ومستشعر لقياس نبضات القلب، ونسبة الأوكسجين في الدم.

وتتميز الساعة الجديدة ببطاريتها القوية التي تأتي بسعة 700 ميلي أمبير، والتي تجعل الساعة تعمل حتى خمسة أيام في حالة الاستخدام العادي، وعشرة أيام في حال كانت في وضع الاستعداد.

وأكدّت الشركة الصينية مقاومة ساعتها الحريق والماء حتى ضغط يصل إلى ATM5.

جديرٌ بالذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة، ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية