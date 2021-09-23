مؤشرات تدل على مرض الاعتلال الدماغي الكبدي

أكدّت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي وجود مجموعة من العلامات والمؤشرات التي تدل على مرض الاعتلال الدماغي الكبدي.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ مرض الاعتلال الدماغي الكبدي يهاجم الدماغ بسبب فشل الكبد في طرد السموم من الجسم، وأكدّت بأنّ هذا المرض يصيب مرضى الكبد بشكل خاص.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض هذا الاعتلال بالتغييرات الطارئة في نمط التفكير، ونمط والنوم، بالإضافة لكثرة النسيان، ضعف التركيز، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

ومن العلامات الأخرى التي قد تدل على هذا المرض التلعثم، وعدم القدرة على التحكم بحركة اليدين، بالإضافة لفقدان القدرة على التحكم بحركة اليدين.

وللوقاية من هذا المرض دعت الجمعية الألمانية مرضى الكبد لتناول الأدوية التي وصفها الطبيب لهم، وإجراء فحوصات للكبد بشكل منتظم، واتباع نظام حياة صحي، وممارسة الرياضة.

وأكدّت الجمعية إمكانية علاج هذا الاعتلال من خلال المضادات الحيوية، والملينات التي تعمل على التخلص من السموم، بالإضافة لإيقاف نزيف الجهاز الهضمي إن وجد.

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