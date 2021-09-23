صورة من خرائط غوغل تثير حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت مواقع الإنترنت انتشار صورة غريبة التقطت عبر خرائط غوغل وأثارت دهشة واستغراب رواد مواقع الإنترنت، حيث نشر أحد مستخدمي موقع ريديت، الصورة وقال إنّ هذه الصورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية عبر خرائط غوغل، وأشار إلى وجود كائن غريب في المياه.

وأكدّ المستخدم عدم معرفته بالطريقة التي التقطت فيها خرائط غوغل هذه الصورة، وأشار إلى أن الصورة غريبة ولا تشبه السفينة واستبعد أن تكون تشكلت بسبب موجة.

وأعاد انتشار الصورة للأذهان الوحش الأسطوري كراكن، الذي يقال بحسب الفلكلور النرويجي إنه يسكن في شواطئ النرويج.

وبحسب الأسطورة فإنّ وحش كراكن يملك عينين كبيرتين ومخالب تساعده على الإمساك بفرائسه بكل سهولة.

وتباينت ردود الأفعال حول الصورة، فبعضهم قال إنها الوحش كراكن، في حين قال البعض الآخر إن الكائن الموجود في الصورة ليس سوى حبار أو حوت ضخم، بينما رجح البعض بأنّ يكون صخرة.

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