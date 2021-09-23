مسنة روسية تتصدى بشجاعة للص حاول سرقة محفظتها

أصبحت مسنة روسية تبلغ من العمر 70 عاماً نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا بعدما نجحت في التصدي للص حاول سرقة محفظتها، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرا المراقبة قيام اللص بمباغتة المرأة، ثم أوقعها أرضاً، وحاول سرقة محفظتها، لكنّها استماتت في الدفاع عن نفسها، ولم تترك محفظتها حتى جاء أحد الأشخاص وطارد اللص الذي فرّ من المكان.

وقالت الشرطة الروسية إنّها تمكنت من إلقاء القبض على اللص، وأشارت إلى أنه شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، ووجهت له تهمة التحضير للجريمة، والشروع في الجريمة.

يذكر أنّ المسنة التي لم تكشف هويتها حظيت بإشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بقدرتها على مقاومة الشاب رغم تقدمها في السن.

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