أيمن زيدان يبحث عن الإنجاب في فيلمه الجديد

أكدّت شركة سراب للإنتاج الفني انتهائها من تصوير فيلم Fake Up الذي يعد أول فيلم من إنتاج القطاع الخاص في سوريا منذ عدّة سنوات.

وكشف بطل الفيلم الممثل أيمن زيدان عن دوره في العمل، وقال إنّه يلعب دور رجل ثري يدعى سالم يسعى لإنجاب طفل يرث ثروته، وأشار إلى أنه يقوم بمحاولات عديدة في إطار الوصول لهذه الغاية، حيث يتزوج 3 نساء، ويلجأ للسحر والدجل.

وأكدّ “إمبراطور الدراما العربية” أنّ الفيلم الجديد ينتمي للنمط الكوميدي، وتمنى أن يعيد الفيلم السينما السورية للواجهة، ويشجع شركات الإنتاج الخاصة على مواصلة الإنتاج في العاصمة السورية دمشق.

يذكر أنّ فيلم Fake Up سيكون من إخراج أحمد إبراهيم، وبطولة أيمن زيدان، رواد عليو، ميرنا شلفون، ونظلي الرواس، ونخبة من نجوم الدراما السورية.

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