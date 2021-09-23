محمد عساف يطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية

أطلق الفنان الفلسطيني محمد عساف أغنية جديدة على قناة Platinum records music في يوتيوب حملت اسم الحلزونة.

وتعاون “محبوب العرب” في هذه الأغنية مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن سامح كريم، والموزع الهامي دهيمة، في حين تولت شركة بلاتينوم ريكوردز إنتاج الأغنية.

وحظيت الأغنية التي طرحت بطريقة اللايركس بتفاعل كبير من عشاق النجم الفلسطيني الذين عبروا عن سعادتهم بالأغنية الجديدة، وأشادوا بإتقانه للجهة المصرية.

وكان النجم الفلسطيني قد أحيا عدّة حفلات خلال فصل الصيف في عدّة دول عربية، وشهدت الحفلات حضوراً كبيراً من عشاقه.

يذكر أنّ محمد عساف يواصل إطلاق أغاني ألبومه الجديد قصص عن فلسطين، حيث أطلق منه عدّة أغاني أبرزها جيناكي يا فلسطين، يا رام الله، ليا وليا وغيرها من الأغاني.

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