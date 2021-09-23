مايكروسوفت تطلق جهاز Surface Pro8

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Surface Pro8.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالجات إنتل من الجيل 11، ونظام تشغيل Windows 11.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة مقاس 13 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وتَحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل تدعم مكالمات الفيديو بدقة 1080 بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 10 ميغا بيكسل.

ويدعم الحاسوب الجديد تقنية Dolby Vision، مع تقنية الألوان التكيفية، وبطاقة شاشة تقدّم أداءً أفضل من الأجيال السابقة بنسبة 75%.

وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 32 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية تجعله يعمل لمدة 16 ساعة، وقلم Sytalus يتوافق مع لوحة المفاتيح Signature Surface Pro، ومنفذ Thundebolt4 يَنقل البيانات بشكلٍ أسرع.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستوفر الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بدءًا من 5 أكتوبر القادم بسعر يصل إلى 1.099 دولارًا أمريكيًا.

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