مايكروسوفت تطلق نسخة جديدة من قلم Surface Slim

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن نسخة جديدة من قلمها اللمسي Surface Slim أطلقت عليها Surface Slim 2.

وزودت الشركة الأمريكية القلم الجديد بمحرك لمسي يدعم إنتاج إشارات تكتيكية أثناء الرسم والكتابة على الأجهزة اللوحية.

وسيدعم القلم الجديد دقة أعلى في الرسم أو الكتابة مع استجابة سريعة بشكل أكبر، بالإضافة لدعمه الشحن في لوحة المفاتيح Signature المخصصة لأجهزة Surface Pro.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ القلم اللمسي الجديد سيدعم الاتصال المغناطيسي للشحن في جهاز الحاسوب Surface Studio.

وستوفر مايكروسوفت للقلم شاحن منفصل يمكن للمستخدم الحصول عليه بشكل مستقل، وبسعر 35 دولار أمريكي.

الجديد بالذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق النسخة الجديدة من قلمها اللمسي في الأسواق العالمية يوم 5 من شهر أكتوبر المقبل بسعر يصل إلى 130 دولار أمريكي.

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