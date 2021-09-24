شركة IQOO الصينية ترفد الأسواق العالمية بهاتف مميز

رفعت شركة IQOO الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه IQOO Z5.. وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 778G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Funtouch OS 12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة، وجودة عرض FHD، ومعدل تحديث 120HZ، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل، و 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت، أما الزاوية العشوائية فستصل سعتها 8 أو 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لمكبرات صوتية ستريو.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 293 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية