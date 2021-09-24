ابل تطلق تحديث iOS 12.5.5 لهواتف الايفون وأجهزة الايباد القديمة!

مؤخراً أطلقت ابل تحديث iOS 15 للأجهزة الجديدة والحديثة نسبياً من سلسلة الايفون والايباد، لكنها في الوقت ذاته لم تنس الأجهزة القديمة وأطلقت لها تحديث أمنى مهم وهو iOS 12.5.5.

تقول ابل إن هذا التحديث الجديد يحمل تحسنيات وإصلاحات أمنية مهمة للغاية، ويُستحسن أن يتم تنزيله وتثبيته من قبل كافة المستخدمين.

ما هي الأجهزة المتاح لها تحديث iOS 12.5.5 ؟

التحديث متاح لأجهزة ايباد آير، ايباد ميني 2، ايباد ميني 3، الجيل السادس من الايبود تاتش.

وبالنسبة لهواتف الايفون، فهو متاح لهواتف ايفون 5s، ايفون 6، و ايفون 6 بلس.

ما الذي يضيفه هذا التحديث بالضبط؟

لا يضيف هذا التحديث أية مزايا أو خيارات إضافية للأجهزة، وإنما هو تحديث أمني بامتياز مهمته حماية الأجهزة من بعض الثغرات الأمنية الخطيرة.

هذا التحديث يمنع البرمجيات الخبيثة سواء كانت مخفية في رابط على الإنترنت أو ملف PDF أو داخل أي تطبيق من تنفيذ أي عمليات ضارة داخل الجهاز.

وفقاً، لأبل فإن هذه الثغرات موجودة بالفعل ويتم استغلالها بواسطة المخترقين لذا من المهم تنزيل وتثبيت هذا التحديث الجديد.

تحديث iOS 12.5.5 و iPadOS 12.5.5 متاح الآن للتحميل على أجهزة الايفون والايباد الأقدم وذلك بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates.

عادةً ما تقوم ابل بإطلاق تحديثات أمنية لأجهزتها القديمة من أجل حمايتها من المخاطر الأمنية حتى وإن كانت غير مدعومة بالإصدارات الأحدث من النظام. جدير بالذكر أنه قبل أشهر أطلقت ابل تحديث iOS 12.5.4 للأجهزة القديمة وهو أيضاً تحديث أمنى.