تسريب أبرز وأهم مواصفات جالكسي F42 5G قبل أيام من إطلاقه!

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفين جديدين الأسبوع المقبل لكي تتمكن من منافسة شركة شاومي. جدير بالذكر أن هاتف جالكسي M52 5G سوف يظهر لأول مرة في يوم 28 سبتمبر، ولكن سيتم إطلاق جالكسي F42 5G يوم 29 سبتمبر بشكل رسمي.

وقد كشفت صفحة Flipkart الترويجية الخاصة بالهاتف عن أبرز وأهم المواصفات الرئيسية لهاتف جالكسي F42 5G وتصميمه الخاص.

مواصفات شاشة جالكسي F42 5G والكاميرا

من خلال الصور المُسربة يبدو أن الهاتف يحتوي على شاشة مسطحة مع شق علوي في منتصف الشاشة من الأعلى على شكل حرف V من أجل الكاميرا الأمامية. وجميع التوقعات تشير إلى احتمالية دعم الشاشة لدقة عرض +FHD بمعدل تحديث 90Hz.

مصفوفة الكاميرا الخلفية تحتوي على ثلاثة مستشعرات، والكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل. بفضل ميزة التقريب البصري من المتوقع أن يوفر هاتف جالكسي F42 5G صور احترافية وعالية الجودة حتى أثناء الاعتماد على الكاميرا في التصوير الليلي والإضاءات الخافتة والمنخفضة.

المواصفات الداخلية

سيحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميللي أمبير في الساعة، مع دعم اتصال 5G وسيكون هناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على جانب الهاتف فوق زر الطاقة، ومقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم. وهذه هي جميع المواصفات التي نعرفها حتى الآن عن الهاتف.

من ناحية أخرى من المتوقع أن يحتوي هاتف جالكسي M52 5G على مواصفات شبيهة جداً من مواصفات هاتف جالكسي A52s والذي تم إطلاقه في أوروبا خلال الشهر الماضي. حيث يحتوي الهاتف على شاشة Infinity-O قياسها 6.7 بوصة والتي تدعم معدلات تحديث عالية بسرعة 120Hz.

يحتوي الهاتف من الداخل على معالج كوالكم Snapdragon 778G ووحدة تصوير ثلاثية في الخلف تمتاز بمستشعر رئيسي دقته 64 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل وأيضاً يتمتع ببطارية ضخمة سعتها 5000 ميللي أمبير.