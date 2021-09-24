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حمادة هلال وعائلته يتعرضون لحادث سير

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان المصري حمادة هلال عن تعرضه وعائلته لحادث سيرٍ؛ أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

ونشر الفنان المصري على خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”، صورةً، طلب من خلالها الدعاء له ولزوجته، أسماء سميح.

كما قام الفنان المصري بنشر صورةٍ تجمعه بزوجته بعد ساعات عدة من الحادث، وعلّق عليها بالقول: صورة التقطناها قبل أيام عدّة أثناء حضور مهرجان الفضائيات، وطمأن من خلالها عشاقه عن صحته وصحة عائلته، وقال إنّ الجميع بخير.

ولم يكشف الفنان المصري عن مكان وقوع الحادث ولا نوعية الإصابات التي تعرضوا لها، ولا الخسائر التي خلّفها.

وحظيت الصورة، التي نشرها حمادة هلال، بتفاعلٍ كبيرٍ من قبل عُشّاقه الذين تمنوا الشفاء العاجل له ولعائلته.

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قناة 218 الليبية

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