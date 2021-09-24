عرض مخطوطة لأينشتاين للبيع في مزادٍ علني

أعلنت دار “كريستيز” الفرنسية، ودار “أغويتس” للمزادات، عن استعدادهما لعرض مخطوطة نادرة لأينشتاين للبيع، في مزادٍ علني يُقام يوم 23 نوفمبر القادم.

وقال المسؤولون عن المزاد إنّ المخطوطة تتضمن مجموعةً من الحسابات المهمة التي تركها العالم الكبير، في محاولته تفسير الشذوذ في عطارد، وأشاروا إلى أنّ المخطوطة توثّق مرحلةً مهمةً من مراحل تطور نظرية النسبية العامة.

وأكدّ المسؤولون أنّ أينشتاين كتب المخطوطة بين يونيو 1913 وبداية عام 1914،وساعده فيها المهندس السويسري ميشيل بيسو، وتكوّنت من 54 صفحةً، منها 26 صفحة بخطّ أينشتاين.

وأشارت دار “كريستيز” إلى أنّ “بيسو” أخذ المخطوطة إلى زيوريخ عندما عاد إليها، وهذا ما ساعد على وصول المخطوطة إلى الدار.

يُذكر أنّ المسؤولين عن المزاد توقّعوا بيع المخطوطة بسعر يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار أمريكي.

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