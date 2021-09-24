نجوى كرم تُحيي حفلاً رائعًا في مهرجان جرش

أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً رائعًا ضمن سلسلة مهرجان جرش، المُقام حاليًا في الأردن.

وقدمت النجمة اللبنانية، خلال الحفل، باقةً من أغانيها الرائعة، وسط تفاعلٍ كبيرٍ من قبل الجمهور الكبير الذي حضر الحفل.

كما شهد الحفل تكريم “شمس الأغنية العربية”، حيث قام المدير التنفيذي للمهرجان، أيمن سماوي؛ بمنحها تذكارًا خاصًا من المهرجان تقديرًا لمسيرتها الفنية.

من جهةٍ أخرى، نشرت الفنانة اللبنانية على حسابها بـ”تويتر” باقةً من صور الحفل، وعلّقت عليها بالقول: جرش دايمًا حلم العز اللي بيلبسو الفنان، في إشارة منها إلى القيمة الكبيرة لمهرجان جرش.

يُذكر أنّ “شمس الأغنية العربية” حققت، مؤخرًا، نجاحًا كبيرًا بأغنيْتها الجديدتيْن “مغرومة 2” و”ساحر القلوب”، اللتيْن حقّقتا ملايين المشاهدات، خلال فترة قصيرة.

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