TCL تطلق تلفازًا جديدًا يعمل بالإيماءات

رفعت شركة TCL الصينية النقاب عن تلفاز ذكي جديد يعمل بالإيماءات أطلقت عليه X925 Pro.

وزودت الشركة الصينية تلفازها الجديد بشاشة مقاس 85 بوصة، بدقة عرض 8K، ومجموعة من التقنيات المتطورة كتقنية Mini LED.

واعتمدت TCL في تصميمها الجديد على Optical Distance، وزودته بـ 96 ألف لمبة Mini LED تم توزيعها على أكثر من ألفي منطقة اعتام، وعلى لوحة LCD، وفلتر ألوان النقاط الكمية QLED، وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 100%، ومعدل تنشيط 120 هرتز، مع نسبة تباين عالية ودرجة سطوع تصل إلى 2000 بت.

ويدعم التلفاز الجديد تقنية HLG، وHDR10، وDolby Vision، و Dolby Vision IQ، ووضع الكمون المنخفض التلقائي ALLM، ومعدل التحديث المتغير VRR، بالإضافة إلى قناة إرجاع الصوت المحسنة eARC.

ويحتوي التلفاز الجديد على 4 منافذ HDMI 2.1، ونظام صوتي Atoms 5.1.2، ونظام تشغيل Android TV، وكاميرا سحرية من أجل إجراء مكالمات الفيديو.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الشاشة الجديدة، التي ستطرحها في الأسواق، خلال ديسمبر القادم.

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