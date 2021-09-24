هواتف ايفون 13 تبدأ في الوصول إلى المشترين – وهذه الانطباعات الأولية!

الآن الجمعة الموافق 24 سبتمبر وقد بدأت ابل في شحن هواتف ايفون 13 للمشترين الذين قاموا بححزها مسبقاً، وقد استلموها بالفعل في عدد من دول العالم وقاموا بنشر صور أجهزتهم الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الهواتف الجديدة هي أربعة إصدارات: ايفون 13 ميني، ايفون 13، ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس. المشترون الذين شاركوا تجربتهم عبر الإنترنت أبدوا آراءً إيجابية وهو أمر متوقع أن تكون الانطباعات جيدة مع استلام الأجهزة وبدء استخدامها.

معظم الآراء الجيدة كانت تدور حول الألوان الجديدة كاللون الوردي وكذلك مديح لرفع معدل تحديث الشاشة في هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس والتي تعطي سلاسة في الأداء وسرعة في الاستجابة ملحوظة حتى لأولئك الهواة.

من الأمور الجيدة أيضاً التي لاقت استحساناً وقبولاً هي الوضع السينمائي الجديد حيث التصوير بطريقة احترافية وانتقال سريع للتركيز.

بالحديث عن النوتش، يقول المشترون أن تصغير النوتش بنسبة 20% كما زعمت ابل ليس ملجوظاً. هناك إشادة خاصة من أكثر من مشترٍ بخصوص اللون الأزرق الجديد Sierra Blue حيث يبدو أكثر إثارة للإعجاب ويتغير التدرج اللوني الخاص به بحسب طبيعة وظروف الإضاءة.

ذكر بعض المشترين أيضاً أن هواتف الايفون الجديدة تبدو نوعاً ما أثقل في الوزن مقارنة بالإصدارات السابقة. في الواقع، هناك اختلاف طفيف في الوزن مع الإصدارات الجديدة. من الانطباعات السلبية، سهولة طباعة بصمات الأصابع على جانب الهاتف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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