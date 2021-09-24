شاب صيني يفارق الحياة والسبب الكوكا كولا

فقد شاب صيني لم تكشف هويته حياته بعدما قام بشرب 1.5 لتر من الكوكا كولا خلال 10 دقائق فقط.

وقال أطباء مستشفى تشاويانغ ببكين إن الشاب البالغ من العمر 22 عاماً راجع المستشفى بعد 6 ساعات من شربه الكوكا كولا وهو يعاني من ألم وتورم شديد في المعدة، وبأنّه أخبرهم قيامه بشرب هذه الكمية بسبب الطقس الحار في المدينة.

وحاول الأطباء تقديم الإسعافات الضرورية للشاب إلّا أنّه فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى بعد ساعات.. وبرر الأطباء وفاته بشربه كمية كبيرة من المياه الغازية، الأمر الذي أدى لتجمع الغازات في أمعائه، قبل أن تتسرب للوريد البابي في الكبد، مما تسبب بحرمان الكبد من الأوكسجين وموت الشاب.

وقال الأطباء إنّ الشاب لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، وبأن علميات المسح كشفت إصابته بنقص تروية في الكبد ناجم الصدمة التي حصلت بسبب شربه كمية ضخمة من المشروب الغازي.

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