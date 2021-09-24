يوتيوب تبدأ اختبار ميزة تحميل الفيديوهات من المتصفح

في إطار سعيها لتطوير موقع يوتيوب؛ بدأت شركة يوتيوب الأمريكية في اختبار ميزة تنزيل مقاطع الفيديو على أجهزة الحاسوب، من خلال المتصفح.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ أيقونة تنزيل خاصة ستظهر بجانب أيقونة المشاركة الخاصة بمقاطع الفيديو عند فتحها، وعند النقر عليها سيتم تنزيل المقطع وحفظه في مكتبة اليوتيوب ليتمكن المستخدم من مشاهدته في أي وقت، ودون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشارت يوتيوب إلى أنّ الميزة الجديدة ستكون متاحةً خلال الفترة الحالية لمستخدمي خدمة بريميوم فقط، ولن يتمكن المستخدم العادي من تجربتها أو الاستفادة منها.

يُذكر أنّ يوتيوب قامت خلال الفترة الماضية بإضافة مجموعة من التحديثات والتطويرات لخدماتها؛ للحفاظ على شعبية يوتيوب بين مستخدمي الإنترنت.

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