منح الممثل البريطاني دانيال كريغ رتبة فخرية في القوات البحرية الملكية البريطانية

حصل الممثل البريطاني دانيال كريغ بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، على رتبة قائد فخري في الخدمة في القوات البحرية الملكية البريطانية، وهي نفس الرتبة التي شغلها العميل السري الوهمي 007 في سلسلة الأفلام الشهيرة.

ونشر الحساب الرسمي لـــــ007 على تويتر صورة للنجم البريطاني، وعلّق عليها بالقول: إنّ كريغ يتشرف بتعيينه في رتبة القائد الفخري في الخدمة العليا.

تكريم بطل سلسلة جميس بوند جاء قبل عدّة أيام من طرح فيلمه الجديد لا وقت للموت، والذي سيلعب فيه دور العميل السري للمرة الخامسة والأخيرة.

يذكر أنّ دانيال كريغ بدء بلعب دور العميل السري، منذ فيلم Casion Royale الذي عُرض عام 2006.

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