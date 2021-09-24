أميركا توافق على منح هذه الفئة جرعة تعزيزية من لقاح فايزر

أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها، على منح الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً جرعة تعزيزية من لقاح فايزر.

كما سمحت للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والذين يعملون في وظائف تجعلهم أكثر عرضة للعدوى، بالحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح.

وقال المسؤولون في إدارة الغذاء والدواء إنّ الجرعة الثالثة ستعطى بعد مرور 6 أشهر على حصول الشخص على الجرعة الثانية من لقاح فايزر.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد رفضت في وقتٍ سابق الاقتراح الذي قدمته إدارة الرئيس جو بايدن، والتي أوصت بمنح الأشخاص فوق 16 عاماً جرعة تعزيزية من لقاح فايزر، واكتفت بمنح هذه الجرعة للأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاماً، والأشخاص المعرضين للإصابة بالعدوى.

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