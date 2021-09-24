ياسمين عبد العزيز تعود للقاهرة بعد انتهاء رحلتها العلاجية في سويسرا

طمأنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عشاقها عن صحتها، وذلك بعدما نشرت صورة تجمعها بالطبيبين اللذين أشرفا على علاجها في سويسرا، على حسابها الرسمي في فيس بوك.

وتقدّمت النجمة المصرية بالشكر للطبيبين اللذين اهتما بها خلال فترة العلاج، وحمدت الله الذي منّ عليها بالشفاء من الوعكة الصحية التي أصابتها.

وقالت النجمة المصرية إنّها نشرت الصورة والشكر للطبيبين بعد عودتها لمصر، وشكرت عشاقها على اهتمامهم بأخبارها خلال فترة مرضها.

منشور النجمة المصرية حظي بتفاعل كبير من عشاقها، الذين عبّروا عن سعادتهم بتعافيها من المرض، وعودتها لمصر.

وكانت النجمة المصرية قد نشرت على خاصية الستوري في إنستغرام صورة لباب الغرفة في المستشفى الذي عولجت فيه، ووضعت عليها إشارة الوداع .. وذلك قبل مغادرتها سويسرا بلحظات.

يذكر أنّ ياسمين عبد العزيز دخلت في شهر يوليو الماضي بغيبوبة، نتيجة خطأ طبي تعرضت له أثناء قيامها بعمل جراحي.

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