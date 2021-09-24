الصدفة تقود شابين لاكتشاف كنز أثري في أعماق البحر

لم يكن الغواصان لويس لينس وسيزار جيمينو يعلمان، أنّ تنظيفهما للأوساخ من البحر قبالة مدينة إكسابيا الإسبانية سيقودهما لاكتشاف كنز أثري، يبلغ عمره 1500 عام.

حيث عثر أحدهما أثناء تنظيفهما الأوساخ من قاع البحر في منطقة أليكانتي على قطعة معدنية ذهبية، واعتقد الغواصان أنّ القطعة غير أثرية، لكن وبعد صعودهما لظهر القارب أزال الأوساخ عنها ليُصدما بوجود رسم يوناني أو روماني.

وقال الغواصان إنهما عادا للمكان الذي يقع على عمق 7 أمتار، ليكتشفا وجود 53 قطعة ذهبية أخرى مخبأة بعناية.

وأشار الغواصان إلى أن عملية استخراج هذه القطع استمرت لساعتين، واستخدما فيها مفتاحا وسكينا سويسريا.

من جهة أخرى قال أحد خبراء جامعة إليكانتي إن القطع أثرية، ووضعها الرومان في البحر لكي لا يسطو عليها البرابرة.

ووصف هذا الاكتشاف بالتاريخي، وقال إنّه يُقدم لمحة تساعد على فهم المرحلة الأخيرة لسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية.

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