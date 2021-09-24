هواوي تكشف عن سماعة جديدة ببطارية قوية

كشفت شركة هواوي الصينية عن سماعة جديدة بمواصفات مميزة وبطارية قوية أطلقت عليها Freelace Lite.. وستعمل السماعة الجديدة بمحرك ديناميكي بحجم 13 مم، وستأتي بتصميم من السليكون مع مشبك يحيط بالأذن بشكل كامل، ومغناطيس لاتصال جهتي السماعة.

وستدعم السماعة الجديدة التوقيت المؤقت للتشغيل، وزمن الانتقال المنخفض الذي يبلغ فيها 110 ملي ثانية للألعاب.. وتتميز هذه السماعة بوجود شريط حول الرقبة، وبميزة الاقتران السريع مع واجهة EMUI 10، وبدعمها لمعايير IP55 لمقاومة الماء والغبار.

وستحتوي السماعة بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 18 ساعة في الشحنة الواحدة، و3 أزرار 3D، ومفتاح يدعم المستخدم بمهمة الاتصال، التشغيل، وإعادة التشغيل، بالإضافة لوجود زرين للصوتيات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 42 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية