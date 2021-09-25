مايكروسوفت تكشف عن ماوس من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن استعدادها لطرح ماوس جديد صديق، للبيئة مصنوع من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره، ستطلق عليه اسم مايكروسوفت أوشن بلاستيك ماوس.

وقالت مايكروسوفت إنّ 20% من قشرة الماوس الجديد ستتكون من بلاستيك المحيط، الذي يتم إنشاؤه من النفايات التي تم استردادها من المحيطات والممرات المائية ومعالجتها في حبيبات الراتنج.

وسيضم الماوس 3 أزرار قابلة للتخصيص تدعم تقنية البلوتوث، بمدى يصل إلى 10 أمتار، ويتميز ببطاريته القوية التي تجعله يعمل لمدة 12 شهراً على بطارية AA واحدة.

وستدعم الفأرة الجديدة Swift Pair والتي تساعد المستخدم في توصيل الجهاز الخاص به.

كما ألحقت مايكروسوفت الماوس بصندوق خشبي قابل لإعادة التدوير بالكامل، وخالي من المواد البلاستيكية.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق العالمية يوم 5 أكتوبر القادم، وبسعر يصل ل25 دولارا أمريكيا.

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