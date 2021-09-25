تقرير – بيانات 3.8 مليار مستخدم على فيسبوك وكلوب هاوس معروضة للبيع عبر الإنترنت وإليكم التفاصيل

تقرير – بيانات 3.8 مليار مستخدم على فيسبوك وكلوب هاوس معروضة للبيع على الإنترنت. وهي أخبار سيئة للغاية تم رصدها مؤخراً من خلال فريق أبحاث CyberNews.

من خلال تقرير CyberNews اتضح أن هناك إحدى المستخدمين في منتديات القرصنة الشهيرة الذي يقوم ببيع قاعدة بيانات ضخمة تشتمل على بيانات 3.8 مليار مستخدم على فيسبوك وكلوب هاوس، وهذه البيانات عبارة عن أرقام هواتف على تطبيق كلوب هاوس وملفات التعريف الخاصة بالمستخدمين على الفيسبوك.

وإذا كنت تتساءل عن نوعية البيانات بالتحديد المعروضة للبيع، فمن المحتمل أنها تحتوي على أسماء وأرقام هواتف وبيانات مختلفة أخرى لم يتم تحديدها بعد.

جدير بالذكر أن المستخدم الذي يحاول بيع هذه البيانات يطلب في المقابل مبلغ وقدره 100.000 دولار أمريكي، ولكنه في نفس الوقت على استعداد لتقسيم البيانات على أرشيفات مُصغرة وبيعها على هيئة أجزاء متفرقة. وقد تم نشر هذا التقرير في 4 سبتمبر الماضي، ولكن لم يتم تداوله على الإنترنت إلا مؤخراً فقط.

وجب التنويه على أن فريق أبحاث CyberNews يقول أنه لم يكن قادراً على تأكيد صحة البيانات، خاصة وأن مثل هذه الانتهاكات حدثت من قبل لكلوب هاوس، والتي أسفر عنها مشاركة بيانات ملفات تعريف خاصة بمليار و 300 مليون مستخدم لكلوب هاوس عبر الإنترنت.

وقد أضاف التقرير إلى أن هذه البيانات قد تكون بمثابة مشكلة كبيرة، كبيرة حقاً، إذا اتضح أنها تحتوي على معلومات سياقية حول أرقام الهواتف المُسربة. على سبيل المثال قد تتضمن هذه المعلومات أسماء المستخدمين وتحديد مواقعهم بناءً على لاحقات ارقام الهواتف بحجم شبكة كلوب هاوس، جنباً إلى جنب مع ملفات تعريف المستخدمين على الفيسبوك.

على كل حال، يقول المصدر أنه لم يتم بيع هذه البيانات بعد، على الأقل ليست جميعها، حيث لا يزال المستخدم يبحث عن مشتريين جدد. في حالة تعرضت بياناتك للبيع فمن المحتمل أن يتم استهدافك بحملات مخادعة وانتهاكات أخرى مختلفة. لحسن الحظ أنه لم يتم تسريب كلمات المرور الخاصة بالحسابات.

إذا كنت تريد أن تتأكد بنفسك هل تعرضت بيانات حسابك للتسرب أم لا، فيمكنك الاعتماد على أداة “فحص تسرب البيانات” التي توفرها شركة CyberNews.