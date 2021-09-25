طبيبة روسية: المشروبات الساخنة للغاية تضرّ بالصحة

قالت خبيرة التغذية الروسية، مارجريتا أرزومانيان، إن تناول المشروبات المغلية بشكلٍ فوري؛ يضرّ بالصحة.

وأشارت خبيرة التغذية الروسية إلى أنّ النّاس يكثرون من المشروبات الساخنة، خاصةً في فصل الشتاء كي يحصلوا على الدفء.

وحذّرت من خطورة هذا الأمر، وقالت إنّ المشروبات المغلية تلحق أذى بالجهاز الهضمي.

وأوضحت “ماجريتا” خطورة المشروبات المغلية، في حال تم تناولها بشكلٍ مباشرٍ، وقالت إنّها قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى إتلاف الجهاز الهضمي.

ودعت الطبيبة الروسية الناس؛ إلى عدم الإفراط في تناول المشروبات المغلية، ونصحتهم بتخمير الشاي وشربه باردًا كي يحموا أنفسهم من التأثيرات الضارة للمشروبات المغلية.

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