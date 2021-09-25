Realme تطلق هاتفًا جديدًا بسعرٍ رخيص

رفعت شركة Realme الصينية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ، بسعرٍ رخيص أطلقت عليه Realme narzo 50A.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج MediaTek Heilo G85، ومعالج رسوميات Mail G52 MC، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0.

وزوّدت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة وبدقة عرض 720 ×1600 بيكسل، وكثافة بيكسلات تصل لـ 720 بيكسل لكل إنش.

وتضمّ الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية؛ فتأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرتيْن الثانية والثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها لـ 4 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة ستة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللونيْن الأزرق والأخضر، وستَطرحه في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 150 دولارًا أمريكيًا.

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