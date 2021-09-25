رسمياً – الكشف عن مواصفات هاتف الفئة المتوسطة المنتظر جالكسي M52 5G

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن هاتف جالكسي M52 5G وهو هاتف مناسب لأصحاب الميزانيات المتوسطة وقريب للغاية في المواصفات من هاتف جالكسي A52s.

مواصفات هاتف جالكسي M52 5G

تم طرح هاتف جالكسي M52 5G على صفحة الموقع البولندي لشركة سامسونج، والتي رصدها المسرب Roland Quandt. يحتوي الهاتف على شاشة ضخمة قياسها 6.7 بوصة تمتاز بلوحة عرض AMOLED ودقة +FHD ومعدل تحديث 120Hz. تحتوي الشاشة على فتحة مركزية في المنتصف من الأعلى من أجل كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

تماماً مثل هاتف جالكسي A52s، يحتوي هاتف جالكسي M52 5G من الداخل على معالج Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع 6 نانوميتر، جنباً إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية مساحتها 128 جيجابايت.

تكوين الكاميرا الخلفي عبارة عن مصفوفة ثلاثية العدسات، والمستشعر الأساسي بدقة 64 ميجابيكسل، بجانب عدسة لزاوية العرض الواسع بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل.

أيضاً يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة سعتها 5000 ميللي أمبير في الساعة، مما يعني أنك ستكون قادراً على استخدام الهاتف لمدة يومان عمل بدورة شحن واحدة – ولكن في جميع الأحوال سوف ننتظر مراجعات عمر بطارية الهاتف.

تماماً مثل جميع هواتف سامسونج التي تم إطلاقها مؤخراً، يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 واط فقط، ويحتوي على مستشعر جانبي لبصمات الأصابع ومنفذ USB-C وفتحة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD مع نظام صوتي يدعم تقنية Dolby Atmos.

الغريب في الأمر أن الهاتف لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم من أجل سماعة الرأس. يبدو أن شركة سامسونج تخطط للتضحية بمنفذ 3.5 ملم حتى مع هواتف الفئة المتوسطة المستقبلية.

يعمل الهاتف الجديد بنظام أندرويد 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1 ومن المتوقع أن يمتاز الهاتف بدعم متواصل لمدة 3 سنوات من ترقيات النظام و 4 سنوات من تحديثات الأمان.

لسنا متأكدين من سعر الهاتف حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق بدءًا من يوم 28 سبتمبر القادم في دول أوروبا ومن الممكن أن يصل إلى بعض أسواق آسيا في نفس الموعد.