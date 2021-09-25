جورج وسوف يطرب جمهوره بحفل مهرجان جرش

أحيا النجم السوري جورج وسوف حفلاً فنيًا ناجحًا في مهرجان جرش، وسط حضورٍ كبيرٍ من عشاقه.

وأشعل “سلطان الطرب” مدرجات المسرح الجنوبية في المدينة التاريخية، حيث قدّم باقةً من أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعلٍ مذهل من الحضور، الذين قاموا بترديد الأغاني معه بطريقة رائعة للغاية.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها “أبو وديع” في الحفل، “يا بياعين الهوى، يا ليل العاشقين، بتعاتبني على كلمة، طبيب جراح، كلام الناس، قلب العاشق دليلو، صابر وراضي”، وغيرها من أغانيه المميزة.

وعبّر الفنان السوري عن سعادته بلقاء جمهوره في جرش، حيث قام بتحية الجمهور، فور صعوده للمسرح، وبادله الجمهور التحية من خلال التصفيق وترديد الهتاف المعهود “أبو وديع”.

يُذكر أنّ النجم السوري أطلق، مؤخرًا، أغنية “آه عالزمن” التي حقق من خلالها نجاحاً كبيرًا.

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