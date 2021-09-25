بهدف تقليل الأخطاء.. تلغرام ينتقل لمجال 64 بت

أكدّ مؤسس تلغرام ، بافل دوروف، انتقال التطبيق الشهير من مجال 32 بت، إلى مجال 64؛ بهدف تقليل الأخطاء ووضع حدٍ لها.

وقال “بافل”، من خلال قناته الرسمية في تلغرام إنّ الإصدار الجديد أصبح قابلاً للطرح بعدما نال موافقة آبل.

وأوضح مؤسس تلغرام أنّ الإصدار الجديد سيجلب معه وظائف فريدة توسّع حدود استخدامه إلى حدٍ بعيدٍ.

وأشار إلى إمكانية حدوث مشاكل خلال الفترة الأولى من انتقال التطبيق من مجال 32 بت لمجال 64 بت، ودعا المستخدمين إلى الانتظار لدقيقة أو دقيقتين بعد تشغيل التطبيق كي تتكيف قاعدة البيانات مع الإصدار الجديد.

وأكدّ مؤسس تلغرام وجود مشاكل متعلقة بتشغيل التطبيق، يُعاني منها بعض مستخدمي نظام أندرويد، وأوضح أن فريق العمل في التطبيق يقوم على حلّ هذه المشاكل.

يُذكر أنّ شعبية تطبيق تلغرام ارتفعت في الفترة الماضية، بسبب الميزات الكثيرة التي أضيفت للتطبيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية