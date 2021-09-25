تحديث iOS 15 – هل يواجه الايفون مشكلة في الصوت؟

تحديث iOS 15 بدأ إطلاقه قبل أيام وقام العديد من المستخدمين بتنزيل وتثبيت التحديث وبعدها تم رصد العديد من المشكلات آخرها مشكلة في الصوت على هواتف الايفون.

مشكلة في الصوت بعد التحديث إلى iOS 15

هذه المشكلة تظهر تحديداً بعد التحديث وعند وضع الايفون في وضع صامت. عادةً، عندما يكون الايفون في وضع صامت يتم كتم جميع الأصوات تلقائياً.

عندما يقوم المستخدم بالضغط على زر رفع أو خفض الصوت يعود صوت ما تقوم بتشغيله من مقاطع مرئية ولكن يظل صوت المكالمات والتنبيهات مكتوماً، هذا ما يحدث في العادة.

الكثير من المستخدمين أفادوا أنه بعد التحديث إلى iOS 15 و تفعيل وضع صامت على الايفون يتم كتم جميع الأصوات بما في ذلك الصوت في التطبيقات مثل فيسبوك، انستاغرام، تيك توك، يوتيوب وغير ذلك من التطبيقات ولا يعود الصوت للعمل حتى وإن كان المستخدم بالضغط مراراً على أزرار التحكم بالصوت.

هذه المشكلة يبدو أنها قديمة منذ الإصدارات الأقدم التجريببة لنظام iOS 15 قبل إطلاقه بشكل رسمي.

فيسبوك علق رسمياً على الأمر بعد ورود العديد من الشكاوى بسبب كتم الصوت عند استعراض القصص Stories في تطبيق فيسبوك وإنستاغرام، وقال المسئولون أنهم على علم بالمشكلة وجاري العمل على حلها.

خلال الايام والأسابيع القادمة سوف تقوم ابل بإطلاق بعض التحديثات الفرعية لنظام iOS 15 من أجل إصلاح كافة المشاكل التي تم رصدها بعد التحديث.