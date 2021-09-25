شقيق عادل إمام ينفي شائعات إصابة الزعيم بـ”كورونا”

نفى عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، الشائعات التي انتشرت على مواقع الإنترنت، وتحدثت عن إصابته بفيروس “كورونا المستجد”.

وقال، في لقاء تلفزيوني، إنّ شقيقه غاب عن الظهور الإعلامي؛ لأنّه يقضي إجازته السنوية في الساحل الشمالي.

وعبّر “عصام” عن غضبه من الشائعات التي يتم ترويجها بين الحين والآخر عن وفاة أو مرض شقيقه، وأكدّ أنّ الزعيم بصحة جيدة ويستعد حاليًا لتصوير أعماله الجديدة.

وأوضح عصام إمام وجود سيناريوهات عدّة يطلع عليها “الزعيم” ليختار الأنسب له منها.

ودعا مروجي الشائعات إلى التوقف عن إطلاق مثل هذه الشائعات التي تثير قلق عشاقه بشكلٍ كبير.

يذكر أنّ مسلسل “فلانتينو”، الذي عرض في رمضان قبل الماضي؛ يعدّ آخر المسلسلات التي شارك فيها “الزعيم”.

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