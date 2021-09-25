خبيرة تحذر من تناول المشروبات الساخنة وتكشف مشاكلها على صحة الإنسان

روسيا – حذرت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية مارغريتا أرزومانيان، من تناول المشروبات الساخنة للغاية، مشيرة إلى أنها قادرة على التأثير سلبا على صحة الإنسان.

وقالت الطبيبة أرزومانيان خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “يكثر الناس عادة من تناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء والخريف لكن يجب الحذر من طريقة تناولها”.

وأضافت الخبيرة أن “فنجان الشاي الساخن قادر على جعل الإنسان دافئا خلال البرد القارس في فصل الخريف والشتاء، لكن هذه الخطوة تهدد بعواقب وخيمة أبرزها أن درجة الحرارة المرتفعة للمشروبات قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي”.

وتابعت أرزومانيان “فيما يتعلق بالمشروبات الساخنة هناك أبحاث تقول إنه يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى إمكانية إتلاف الجهاز الهضمي، معتبرة أنه يجب تخمير الشاي بالماء المغلي وشربه باردا، لكن بالتأكيد لا تحتاج إلى تناول الماء المغلي”.

المصدر: “سبوتنيك”

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