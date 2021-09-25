يارا تستعد لطرح ألبومها الجديد “مليت”

كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن انتهائها من تسجيل جميع أغنيات ألبومها الجديد “مليت”، والذي سيتم طرحه خلال أسبوع واحد فقط.

وشوّقت النجمة اللبنانية عشاقها للألبوم الذي سيضم أغاني باللهجة اللبنانية، وأخرى باللهجة المصرية، من خلال إطلاقها العدّ التنازلي له.

حيث نشرت على حسابها الرسمي في موقع تويتر تغريدة أكدت من خلالها انتهاء علميات التسجيل، وأشارت إلى أن الألبوم الجديد سيَصدر مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وحظيت التغريدة بإعجاب عشاق يارا، الذين عبّروا عن شوقهم للاستماع لأغاني الألبوم الجديد.

وكانت “يارا” قد أطلقت مؤخراً أغنية جديدة حملت عنوان “أنا رحت منك” على قناتها الرسمية في يوتيوب، الأغنية من كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد نديم، وإخراج نويل باسيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية