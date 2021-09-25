تويتر تتيح خاصية وعاء الهدية للأشخاص فوق 18 سنة

في إطار سعيها لتطوير خاصية وعاء الهدية التي أطلقتها في مايو الماضي، أضافت شركة تويتر عملة البيتكوين لخاصية وعاء الهدية.

كما سمحت تويتر لصُنّاع المحتوى الذين تجاوزوا 18 عاماً من الاستفادة من التبرعات، التي يُقدّمها المتابعون لهم نظير المحتوى الذي يقدّموه.

وكانت تويتر قد سمحت لمجموعة من المستخدمين بالاستفادة من خاصية وعاء الهدية، وخصصت طرقاً تقليدية عدة، للدفع كــ”باي بال”، وغيرها، قبل أن تقوم الآن بتوسيع طرق الدفع، والسماح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الاستفادة من هذه الخاصية التي أصبحت موجودة في عدّة منصات أخرى.

وأكدت تويتر أنّ الخاصية الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي نظام “أي أو إس” في الفترة الحالية، على أن تصل لمستخدمي أندرويد خلال الفترة المقبلة.

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