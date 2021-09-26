طبيبة تؤكد إمكانية تمييز مريض السرطان من رائحة جسمه

أكدت الطبيبة الروسية “سكور غوادايفا” إمكانية الكشف وتمييز مرض السرطان، من خلال رائحة جسم المريض.

وقالت الطبيبة المختصة بأمراض الجلدية والتجميل، إنّ الشخص المصاب بأمراض الأورام يبدأ بإصدار روائح مُعينة تدل على الإصابة بهذه الأمراض، بالإضافة لمعاناة الشخص من التعرق الشديد، وظهور رائحة تشبه رائحة اللحم الفاسد.

وبررت الطبيبة الروسية سبب صدور هذه الروائح بمقاومة الجسم المريض للمرض، حيث يقوم بفرز عامل نخر الورم ألفا، الذي يُعد بروتين إشارة خلوية (سيتوكين) يشارك في عملية الالتهاب في جسم الإنسان.

وقالت إنّ درجات الحرارة لدى المصابين بأمراض الأورام تبقى مرتفعة لفترة طويلة، وهذا ما يجعل الأشخاص يشمون رائحة الأمونيا لدى المصابين بأمراض الكبد والكلى.

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