الكشف عن سبب وفاة الممثل الأميركي مايكل ويليامز

كشف الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك عن سبب وفاة الممثل الأمريكي الشهير مايكل ويليامز، الذي عُثر عليه ميتاً يوم 6 سبتمبر الجاري بمنزله في حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين.

وأكد الطبيب أن سبب الوفاة يعود لتناول الممثل جرعة مخدرات قوية، تحتوي على الفينتانيل والهيرويين والكوكايين.

وكانت الشرطة قد توقعت هذا الأمر، وذلك بعدما عثرت في شقته على ظرف يحتوي على كمية من المخدرات.

وكان النجم الأمريكي الذي رحل عن عمرٍ يناهز 54 عاماً، قد أعلن منذ عدّة سنوات معاناته من الإدمان، واتّباعه برامجاً لمكافحته.

يُذكر أنّ الممثل الراحل حصد شعبية كبيرة بعد دوره الناجح في مسلسل ذا واير.

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