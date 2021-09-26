مُعلّم لبناني يسبح لأكثر من 5 كيلومترات لتحدي المتنمرين على “السُمنة”

أقدم المعلّم اللبناني يحيى كبّارة، البالغ من العمر 34 عاماً، على السباحة لمسافة 5.5 كم في المتوسط، قاطعاً المسافة من مدينة طرابلس شمال لبنان، إلى جزيرة “الأرانب”، وهي واحدة من 12 جزيرة مقابلة لساحل طرابلس اللبنانية في المتوسط.

ويعمل كبّارة معلّماً لمادة الرياضيات، ويبلغ من الوزن 109 كغ، وهو الوزن الذي وصل إليه بعد أن كان وزنه في السابق 140 كغ، إلّا أنه تمكن بالتدريب والرياضة من تخفيف وزنه.

وقال كبّارة إن هدفه من السباحة إلى الجزيرة يتمثل في إثبات أن لا شيء مستحيل في حال توفرت الإرادة، وإثبات أن مَن يعانون من السمنة هم أناس قادرون على تحقيق ما يريدونه في حال صمموا على ذلك.

وأضاف كبارة: “كنتُ أحلم منذ صغري بممارسة الرياضة، إلّا أنّ أصدقائي لم يسمحوا لي بمشاركتهم بسبب وزني الزائد، وهو ما ترك جرحاً في داخلي، ودفعني إلى القيام بما قمتُ به كي أثبت للمتنمرين أنني قادر على تحقيق ما لا يقدر عليه كثيرون”.

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