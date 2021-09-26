إوزات تُجبِر قطاراً أن يسير خلفها

أجبرت مجموعة من الإوز سائق قطار يسير على إحدى السكك الحديدية في البيرو على تخفيف سرعته، والسير ببطء على قضبان السكة الحديدة بعدما رفضت الابتعاد عن السكة.

.حيث ظهر في مقطع الفيديو الذي صوّره قائد القطار قيام مجموعة مُكونة من 7 إوزات بالسير على القضبان، ورغم محاولة القائد إخافتها من خلال إطلاق البوق والصافرات إلّا أنّها أصرت على متابعة السير على السكة متعرضةً طريقه، وهذا ما أجبر سائق القطار على تخفيف سرعته لكي لا يصطدم بالإوزات.

واستمر القطار بالسير ببطء لعدّة أمتار خلف الإوزات، قبل أن تبتعد أخيراً عن السكك لتسمح للقطار بمتابعة رحلته بالسرعة المعهودة.

وحظي مقطع الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات بمجموعة من التعليقات الطريفة التي تركها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بتصرف قائد القطار الذي رفض دهس الإوزات.

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