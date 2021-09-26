سامسونغ تكشف عن هاتف جديد بمواصفات مميزة

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن هاتف جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Galaxy M52 5G. وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 778 5G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة One UI 3.1.

وزوّدت الشركة الكورية الجنوبية بشاشة Super AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ودقة عرض FHD، ومُعدّل تحديث 120 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستُوفر الهاتف الجديد بألوان الأسود، الأزرق، والأبيض، وستُطلقه في الأسواق العالمية بسعر 450 دولاراً أمريكياً.

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