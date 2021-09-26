مايكروسوفت تطلق الجيل الثاني من جهاز Surface Dou

أزاحت شركة مايكروسوفت الأمريكية الستار عن الجيل الثاني من جهاز Surface Dou القابل للطي، والذي أطلقت عليه Surface Dou2.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة منحنية مقاس 8.3 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز، وتضمّ الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية؛ فتأتي ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها إلى 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4.450 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

ويدعم مشاركة المعلومات عبر التطبيقات بسلاسة، بالإضافة إلى دعم الشاشة السفلية المستخدم بنمط خاص للتحكم في الألعاب، وعمله المتوافق مع شبكات الجيل الخامس.

يذكر أنّ مايكروسوفت ستطرح الجهاز الجديد في أمريكا، خلال شهر أكتوبر القادم، بسعر يصل إلى 1.499 دولارًا أمريكيًا.

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