تحديث iOS 15 – ما الجديد في تطبيق البودكاست؟

تطبيق البودكاست من ابل على تحديث iOS 15 و iPadOS 15 حصل على بعض المزايا والتحسينات المهمة وسوف نستعرضها معاً في هذا المقال.

تطبيق البودكاست Apple Podcast هو تطبيق مخصص للاستماع إلى البرامج والحلقات الصوتية التي يتم نشرها على الإنترنت بمختلف اللغات بما في اللغة العربية.

خاصية Shared with you

هي خاصية تتيح لك عرض حلقات البودكاست التي تمت مشاركتها معك بواسطة المستخدمون الآخرون لسهولة الوصول إليها في تبويب واحد مجمع.

الترشيحات المخصصة لك

سوف يعرض عليك تطبيق البودكاست ترشيحات للاستماع إليها بناءً على الحلقات التي تقوم بسماعها أو الحسابات التي تقوم بمتابعتها.

سوف يعرض تطبيق البودكاست حلقات مشابهة للمحتوى الذي تستمع إليه، وكذلك حسابات جديدة تتابعها تعرض نفس المحتوى الذي تفضله.

تسريع تشغيل الحلقات

بالفعل يحتوي تطبيق البودكاست من ابل على خاصية تسريع تشغيل الحلقات حتى يتمكن المستخدم من الاستماع للحلقات في وقت أقل.

الخيارات المتاحة للتسريع هي 1.5X و 2X والآن قامت ابل بإضافة سرعة 1.25X والتي تعمل على تسريع الصوت بنسبة 25% فقط، وهو خيار محبب للكثيرين الذين يرون خيار 1.5X سريعاً للغاية.

دعم اختصارات لوحة المفاتيح على الايباد

مع نظام iPadOS 15 على أجهزة الايباد هناك الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح المدعومة مثل الضغط على زر المسطرة Space Bar لإيقاف وتشغيل الصوت.



يمكنك استعراض كافة الاختصارات المتاحة داخل التطبيق بالضغط مطولاً على زر الأوامر Command.

إذا كنت لا تفضل تطبيق البودكاست الخاص بأبل Apple Podcast هناك العديد من التطبيقات الأخرى البديلة ومنها تطبيق جوجل بودكاست وغيرها.