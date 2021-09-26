العديد من المصادر بدأت تؤكد على أنه من المرجح أن يأتي هاتف جالكسي S22 Ultra مُزوداً بقلم S-Pen. حيث ظهرت بعض التسريبات مؤخراً على حساب Ice Universe أحد المسربين المشهورين لأخبار سامسونج والذي ادّعى في تغريدته أن سلسلة S سوف تتحول إلى سلسلة Note.

العديد من المصادر تؤكد على احتواء هاتف جالكسي S22 Ultra على قلم S-Pen

نشر Ice Universe تغريدة على موقع تويتر تحتوي على صورة توضح الجزء السفلي من الهاتف – الذي يدّعي أنه جالكسي S22 Ultra – يظهر من خلالها وجود قلم S-Pen في الهاتف.

ولكن للأسف لا يوجد تأكيد على هذه المعلومة حتى الآن من شركة سامسونج، فقد يكون مجرد رسم عشوائي للهاتف. ولكن بعد ذلك ظهرت العديد من التسريبات الأخرى التي تؤكد على معلومة Ice Universe. حيث ظهرت العديد من التسريبات بعد ذلك على حساب GaryeonHan و Tron التي تؤكد على صحة هذه المعلومة.

على كل الحال، هذه المعلومات ليست جديدة علينا، لأن شركة سامسونج قررت التضحية بهاتف Note 21 هذا العام من أجل سلسلة S، وهو الأمر الذي خيب آمال ملايين المستخدمين من عشاق هاتف جالكسي Note.

كان من المفترض لهاتف جالكسي Z Fold 3 أن يحل محل هاتف Galaxy Note، ولكنه لم يحتوي على قلم S-Pen. بالإضافة إلى ذلك، فهو هاتف قابل للطي، وليس الجميع مُغرمون بهذا المفهوم الجديد من تصميم الهواتف حتى هذه اللحظة. وفوق كل شيء فهي لا تزال باهظة الثمن بشكل مبالغ فيه.

إذن يبدو أن شركة سامسونج تحاول علاج هذه المعضلة بطريقة ذكية، وهي من خلال تزويد هاتف جالكسي S22 Ultra بقلم S-Pen والعديد من المزايا الأخرى التي كانت مدعومة افتراضياً في هاتف جالكسي Note.

دعونا نذكركم في الختام أن الموعد النهائي المتوقع لإطلاق سلسلة S22 هو شهر يناير من العام المقبل. بشكل طبيعي هذه السلسلة ستكون على هيئة هاتف جالكسي S22 Ultra وجالكسي S22 Plus وجالكسي S22. وستبدأ مرحلة الإنتاج الكمي للسلسلة بدءًا من شهر نوفمبر القادم وهي معلومة تم التأكيد عليها من مصادر موثوقة.