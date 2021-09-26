تسريبات – النظرة الأولى على التصميم المذهل لهاتف جالكسي S22 Ultra

هل تود إلقاء نظرة على التصميم المذهل لهاتف جالكسي S22 Ultra؟ حسناً، لست وحدك. حيث ظهرت مؤخراً تسريبات على حساب Steve H. McFly على موقع تويتر والشهير بلقب OnLeaks، تحتوي على لقطات حقيقية لهاتف سامسونج المنتظر وبشدة، جالكسي S22 Ultra.

ومع ذلك يجب الوضع بالحسبان أن هذه ليست إلا مجرد عروض تشويقية، وليست لقطات نهائية من شركة سامسونج بشكل مباشر. ولكن مع ذلك هذه العروض تتيح لنا الفرصة على استنتاج الشكل الذي سيبدو عليه الرائد القادم من شركة سامسونج.

وصف المُسرب تصميم الهاتف على كونه تصميم مذهل وفريد من نوعه، خاصة وعند النظر إلى مصفوفة الكاميرا الخلفية. بدون شك هو تصميم فريد من نوعه وجذاب للعين بشكل لم يسبق له مثيل.

عند النظر عن كثب إلى تصميم هاتف جالكسي S22 Ultra، يبدو أنه مستوحى من تصميم هاتف جالكسي Note 20 بشكل كبير. حيث يتضمن الهاتف فتحة لقلم S-Pen في الأسفل، وهو شيء كان متوقعاً لأن شركة سامسونج اتخذت قرارها بالتضحية بهواتف جالكسي نوت بسبب أزمة النقص الحاد في رقائق أشباه الموصلات.

تصميم الكاميرا الخلفية غريب وجديد في نفس الوقت، ومع ذلك هو قريب من تصميم هواتف S الحالية، باستثناء الزاوية الفارغة. في هواتف جالكسي S21 كانت مصفوفة الكاميرا ملتصقة بالإطار المعدني، ولكن الآن وحدة الكاميرا بأكملها ملتصقة بالهيكل الخلفي فقط والتي تظهر على شكل حرف P.

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ومع ذلك الزاوية اليمنى السفلية من وحدة الكاميرا فارغة تماماً ولا تحتوي على أي شيء، لذا قد نتساءل ما هي الفائدة الحقيقية منها! بالإضافة إلى ذلك يظهر الهاتف من خلال التسريبات بلونين مختلفين فقط وهما الأسود والأخر مائل إلى الأرجواني الفاتح أو الأزرق.

على كل حال دعونا نذكركم بأنها مجرد عروض مُسربة وليست التصاميم النهائية الصادرة على شركة سامسونج. وبالتالي قد تتغير هذه الهيئة في أي لحظة، خاصة وأن سامسونج لم تعلن عن أي شيء متعلق بسلسلة هواتفها الرائدة القادمة جالكسي S22 حتى هذه اللحظة.

في النهاية نعتقد أن الأيام القادمة تحمل لنا مزيداً من التفاصيل حول الجيل الجديد من هواتف S.