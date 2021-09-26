تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات عملية ومفيدة وعروض حصرية مميزة لفترة محدودة!

تطبيقات الأسبوع للاندرويد – في يوم الأحد من كل أسبوع نأخذ على عاتقنا مسؤولية البحث من أجلكم عن أفضل تطبيقات الأندرويد التي تستحق أن تتواجد على هواتفكم. لحسن الحظ أن النظام البيئي المتطور لنظام أندرويد سمح بوجود العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الهاتف.

ولكن هناك سؤال يساور ذهنك دائماً، وهو ” ما هي تلك التطبيقات التي تستحق التثبيت والتواجد على هاتفي؟ ” في هذه الحالة سنجيبك على الفور بأنها التطبيقات المدفوعة، فهي تحتوي على كم غزير من المزايا الاستثنائية التي لا يمكن إيجادها في التطبيقات المجانية.

بالإضافة إلى ذلك فهي تكون خالية من الإعلانات، ولكن ما هو رأيك لو قلت لك أنك قادر على تحميل التطبيقات المدفوعة بشكل مجاني تماماً؟ بالتأكيد ستكون سعيد للغاية، أليس كذلك؟ فقط كل ما نطلبه منك هو متابعتها أسبوعياً للحصول على العروض الحصرية والمميزة من التطبيقات المدفوعة التي يمكنك تحميلها مجاناً. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم المقدمة أكثر من ذلك ولنستعرض لكم قائمة تطبيقات الأسبوع للاندرويد.

1- Auslan Tutor

هذا التطبيق في غاية الأهمية لجميع الأسر والعائلات التي تحاول فهم وتعليم أطفالهم المكفوفين لغة Auslan. يحتوي التطبيق على العديد من الرموز والإشارات والأشكال التي تساعدك على فهم لغة الصم والبكم، ويحتوي بداخله على منحنيات تعليمية بسيطة وسهلة ولكنها ضرورية ومهمة جداً لتعليم أي شخص لغة الصم والبكم. ستجد حتى بداخله مقاطع فيديو إرشادية للعبارات الطويلة المستخدمة في الجمل. تطبيق مهم جداً وضروري.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- Voice Recorder Pro

هناك العديد من تطبيقات تسجيل الصوت على الأندرويد ولكنها ليست بنفس جودة صوت تطبيق Voice Recorder Pro. هذا التطبيق يساعدك على تسجيل المحاضرات الدراسية والحوارات الصحفية والدروس بجميع أنواعها. بهذا الشكل سيكون لديك القدرة على التركيز في الحوار وسماع النقاط والملاحظات الهامة في أي وقت لاحق. واجهة التطبيق سهلة وبسيطة وتسمح لك بإمكانية التسجيل لنقرة زر واحدة. والأفضل من ذلك أنه يمكنك فرز التسجيلات حسب الوقت والتاريخ أو حسب المدة أو حجم التسجيلات وستجدها بشكل منظم ومرتب لكي يسهل عليك العودة إليها والبحث بداخلها بسهولة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- Stylish Text

تطبيق Stylish Text هو تطبيق مدفوع على متجر جوجل بلاي متاح مجاناً ولفترة زمنية محدودة. هذا التطبيق يساعدك على إنشاء نصوص رائعة من خلال الخطوط المميزة التي يحتوي عليها والرموز التعبيرية. يمكنك الاعتماد عليه من أجل إنشاء نصوص زخرفية فريدة لحسابك على تويتر أو انستغرام أو فيسبوك أو واتساب أو تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى. التطبيق يحتوي على عدد هائل من الخصائص والتي تشتمل على أكثر من 200 خط مختلف و 14 أداة نصية ورموز تعبيرية يابانية وأرقام أنيقة ومتطورة والعديد من المزايا الأخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- Volume Control Pro

تطبيق Volume Control Pro يساعدك على التحكم في مستويات وأوضاع الصوت في الهاتف بشكل لم يسبق له مثيل. للأسف هو تطبيق مدفوع فقط ولكن سعره رخيص للغاية على الرغم من كونه يوفر ميزة استثنائية. فكرة التطبيق أنه يساعدك على جدولة مواعيد ضبط الأصوات في الهاتف. على سبيل المثال يمكنك تحويل وضع الصوت إلى الصامت في أوقات محددة. يتم التحكم في أصوات الرنين والوسائط والمنبه والمكالمات الهاتفية والاتصال وداخل التطبيقات بشكل تلقائي. بالتأكيد يمكنك ضبطه بالشكل الذي يحلو لك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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5- Unit Lab

تطبيق Unit Lab يساعدك على تحويل جميع الوحدات التي تحتاج إلى تحويلها وبدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. يمكنك تحويل الأرقام والعملات المالية والأوزان والطول والسرعات والأزمنة ودرجات الحرارة والمزيد من الوحدات الأخرى. بالفعل هو تطبيق رائع لأنه يجعلك في غنى عن تحويل القيم على جوجل ولن تحتاج إلى اتصال بالإنترنت في أي وقت تحتاج الاعتماد عليه ويدعم الوضع الداكن والوضع الفاتح.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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6- تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي!

تطبيق دردشاتي من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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7- Mandala Maker 360

ضمن تطبيقات الأسبوع للاندرويد وجدنا تطبيق Mandala Maker 360. تم تصميم هذا التطبيق من أجل هواة رسم ماندالا الشهير في خطوات معدودة. يمكنك تعيين الخلفيات وتخصيص إعداد الفرشاة وتطبيق الظلال والعديد من خيارات التخصيص الأخرى. الأفضل من ذلك أنه يحتوي على أنماط وقوالب مُعدة مُسبقاً يمكنك الاعتماد عليها في الرسم الخاص بك. يحتوي التطبيق على العديد من أدوات الفرشاة والألوان أو يمكنك الاعتماد على اللون العشوائي وضبط حجم الفرشاة والعديد من الأدوات الأخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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8- Wonder Knights PV

واحدة من أفضل ألعاب التصويب وإطلاق النيران هذا العام. في هذه اللعبة أنت مسؤول عن ثلاثة فرسان يطلق عليهمWonder Knights وستحارب العديد من الوحوش والكائنات الوحشية. لعبة ممتعة جداً وسيكون لديك القدرة على ترقية أسلحتك وتقوية مهاراتك لكي تتمكن من التغلب على الوحوش والزعماء الأكثر شراسة. اللعبة مجانية لفترة زمنية محدودة، لذا قد يكون من الأفضل تجربتها بشكل مجاني على الفور.

السعر : مجاني لفترة محدودة